الحزب الدستوري يطالب بعدم اعتماد تقرير لجنة الحريات الفرديّ

أنسامد - 13 أغسطس /آب/ - طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الجمهورية، بعدم اعتماد تقرير لجنة الحريات الفرديّة والمساواة لتضمنه عدّة إخلالات ونقاط بها ضرب لحقوق المرأة والأسرة ، المنبثقة عن مجلة الأحوال الشخصيّة لسنة 1956.



ونقلت وكالة الانباء التونسية عن رئيسة الحزب عبير موسي قولها ان التقرير يتضمّن العديد من المخاطر ويستند إلى حجج ومبررات غير منطقيّة، مشيرة إلي أنه يحرم المرأة من حقّها في النفقة ويعطي حق الميراث للإبن غير الطبيعي ويشرع لتغول الفرد على المجتمع.



واعتبرت أنّ في هذه المسائل الخلافية التي أوردها التقرير تقنين ضمني وتشريع لتعدد الزوجات وضرب لمؤسسة الزواج ولمفهوم الأسرة كنواة للمجتمع التونسي وهويته ووحدته.



