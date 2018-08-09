أدنوك الاماراتية تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

أنسامد - 9 أغسطس /آب / - التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها - في العاصمة اليابانية طوكيو - هيورشيج سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن سلطان الجابر التقى أيضا عددا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وعملاء أدنوك حيث تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة الياباني.



وتم خلال اللقاء بحث فرص الشراكة والاستثمار التي توفرها خطط أدنوك للنمو في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، وكذلك فرص توريد إمدادات طويلة الأمد من الوقود والمنتجات الهيدروكربونية لليابان.



وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر "من خلال الرؤية الحكيمة للقيادة بمد وتعزيز جسور التواصل مع المجتمع الدولي ترتبط دولة الإمارات واليابان بعلاقات راسخة تمتد لأكثر من أربعة عقود مدعومة بشراكة قوية ومتميزة في قطاع الطاقة.



وأشار إلي أن أدنوك تتطلع إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع شركات النفط والغاز والمؤسسات المالية اليابانية بما يضمن الاستفادة من فرص النمو في مختلف مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز.



