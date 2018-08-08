دبي الأولى عالميا في الاستثمار الأجنبي المباشر للتكنولوجيا

أنسامد - 8 أغسطس / آب / وام/ - شهد اقتصاد إمارة دبي قفزة نوعية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على المعرفة على مدار الثلاث سنوات الماضية حيث وصل رأس مال الاستثمار إلى 79.3 مليار درهم ما يعادل 21.6 مليار دولار محتلة بذلك المرتبة الأولى عالميا في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا.



وكانت شركات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في طليعة الدول المستثمرة في دبي، حيث بلغ عدد مشاريعها 568 من إجمالي 860 مشروعاً، والتي شكلت 66% من إجمالي المشاريع المستقطبة في القطاع الرقمي.



وقد ساهم التحول الرقمي في الإنتاج العالمي، إلى جانب تحول دبي المستمر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، في إعادة تشكيل كل من مصدر وتكوين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.



وأظهر تقرير صادر عن فاينانشل تايمز - أف دي آي ماركتس داتا أن مستثمري دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تفوقوا على جميع المستثمرين الآخرين، حيث بلغت مشاريع دول الاتحاد الأوروبي 355 مشروعاً و213 مشروعاً للولايات المتحدة، بقيمة استثمارات 20.9 مليار درهم ما يعادل 5.7 مليار دولار لدول الاتحاد الأوروبي وكانت حصة الاستثمارات للولايات المتحدة 14 مليار درهم ما يعادل 3.9 مليار دولار، وساهمتا بنسبة 45? من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، إلى جانب توفير 28241 فرصة عمل جديدة.



وساهمت هذه الاستثمارات في دخول إمارة دبي حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام مدفوعة بزيادة في نمو الإنتاجية وحققت تلك الاستثمارات ما يقارب من 60? من إجمالي رأس مال الاستثمار في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى القطاعات المتوسطة إلى عالية التقنية ..وقد احتلت دبي أعلى مرتبة على مستوى العالم في عام 2018 في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا مثل الذكاء المصطنع والروبوتات "بحسب فاينانشل تايمز - أف دي آي ماركتس داتا، الأمر الذي ساهم في خلق فرص جديدة للعمل، وعزز قدرة دبي التنافسية في جميع القطاعات.



