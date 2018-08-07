مصرع شخص في حريق وانفجار شاحنة لنقل الوقود شمال ايطاليا

انسامد 7 اغسطس/ آب غداة الحادث المروع الذي وقع يوم امس على الطريق السريع بالقرب من مطار مدينة بولونيا، شمال ايطاليا، بين شاحنة لنقل الوقود ومجموعة من السيارات، اعلن وزير النقل والبنى التحتية، دانيلو تونينيللي، انه تم اعادة فتح مسربين باتجاهين معاكسين في مقطع الطريق السريع الذي كان مسرحا لحريق وانفجار كبير ادى الى مصرع شخص واحد وانهيار جزئي لقنطرة فوق الطريق الخارجي (آوتوسترادا). وتعليقا على ذلك قال الوزير:" انه جواب هام جدا رغم انه جزئي ويسمح بتخفيف احتقان المرور"، مطالبا بكامل الحقيقة حول خلفيات الحادث. ويقوم رئيس الوزراء جوزيبه كونته حاليا بزيارة المصابين في الحادث بينما تم التعرف على هوية الضحية الوحيدة وهو سائق شاحنات خبير يمارس مهنة نقل المواد القابلة للاشتعال منذ مدة طويلة.



الى جانب ذلك اسفر الحادث عن اصابة ما يزيد على 60 شخصا بينهم مجموعة من رجال الدرك الايطالي وعناصر من شرطة امن الدولة.



