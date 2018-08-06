الاتحاد الأوروبي يعرب عن الأسف لإعادة فرض العقوبات الأمريكية

انسامد/ومع/ 6 اغسطس/ آب عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها. وقال جهاز العمل الخارجي في الاتحاد، في بيان، "الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي التزمت بالعمل، ضمن أشياء أخرى، على الحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران واستمرار تصدير إيران للنفط والغاز". وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تطبق بالكامل العقوبات المقرر إعادة فرضها على طهران هذا الأسبوع بناء على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



