نائبة أوروبية تدعو إلى اتفاق تعاون بين المغرب والأوروبول

أنسامد - 4 أغسطس /آب / ماب/ - دعت النائبة الأوروبية رشيدة داتي المفوضية الأوروبية إلى الشروع، فورا، في مسلسل المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق تعاون في مجال تبادل المعطيات بين المغرب والمكتب الأوروبي للشرطة (الأوروبول).



وأكدت داتي في سؤال موجه إلى المفوضية الأوروبية حول الأجندة المتوقعة وأين وصلت المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول هذا الاتفاق مع الأوروبول، أن " المغرب شريك استراتيجي وأساسي للاتحاد الأوروبي في الوقاية من التطرف ومحاربة الإرهاب.



وقد اتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان أمنه الوطني ويعمل أيضا على المستوى الدولي للقضاء على الإرهاب وضمان الاستقرار في المغرب العربي والعالم ".



وأكدت داتي، التي ذكرت بأن " عددا من المجموعات الإرهابية قد تم تفكيكها من قبل أجهزة المخابرات المغربية "، على " ضرورة أن يتم التعاون وبشكل الوثيق بين الأوروبول والمغرب في هذه المجالات، وخاصة عبر تبادل المعطيات، بما فيها ذات الطابع الشخصي، خلال التحقيقات حول الإرهاب العابر للحدود ".



يشار إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد صادق خلال جلسته العامة الأخيرة في يوليوز بستراسبورغ على قرار يوصي من خلاله الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق مع المغرب حول تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي.



ويتيح هذا القرار للاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات مع المغرب من أجل تعزيز التعاون في مجال الوقاية ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ورفع تحديات الهجرة بشكل أفضل.



