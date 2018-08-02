إنقاذ (181) مهاجر غير شرعي امام السواحل الليبية

انسامد - 2 اغسطس / اب - بناء على بلاغ تمكنت يوم الإثنين 30 يوليو 2018م دورية لحرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق مصراتة) من إنقاذ عدد (181) مهاجر غير شرعي، من بينهم عدد (148) رجلا، وعدد (24) إمرأة، وعدد (9) أطفال، كانوا على متن (2) قاربين مطاطيين. عملية الإنقاذ تمت (50) ميل شمال القره بوللي.



المهاجرون الغير شرعيون من جنسيات افريقية مختلفة، وعربية (مصرية، فلسطينية).



تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل مع الساعة 21:45.



وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء.



