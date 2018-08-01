مفوضية اللاجئين: عودة أكثر من 800 صومالي لبلادهم خلال يونيو

انسامد - الاول من اغسطس / اب - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نجاحها في مساعدة 800 صومالي على العودة لبلادهم خلال يونيو الماضي.



وذكرت إذاعة (شابيلي) الصومالية،أن أكثر من 819 ألف صومالي يعيشون خارج بلادهم كطالبي لجوء ولاجئين، ونحو 767 ألفا و500 شخص يعيشون في الدول المجاورة مثل إثيوبيا بواقع 256 ألف شخص، وكينيا بواقع 255 ألفا و500 شخص، واليمن بواقع 256 ألف شخص.



وأوضحت المفوضية ، في بيان الحقائق الخاص بها لشهر يونيو، أن مواطنين صوماليين وافقوا طوعا على العودة إلى بلادهم، لافتا إلى عودة 825 لاجئا صوماليا بواقع 655 من كينيا و141 من اليمن و28 من تونس ولاجئ واحد فقط من أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ساعدت 83 ألفا و669 لاجئا في العودة للصومال من 9 دول لجوء مختلفة.



ووفقا للمفوضية، فمنذ بداية برنامج العودة الطوعية للصوماليين إلى بلادهم في 8 من ديسمبر عام 2014، عاد قرابة 83 ألفا و669 صوماليا إلى ديارهم.



