وقفةاحتجاجية في نابلس رفضالإنهاء خدمات مئات العاملين باونروا

انسامد - 31 يوليو / تموز - شارك عشرات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة إنهاء خدمات مئات الموظفين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.



ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها اتحاد العاملين بالوكالة أمام مكتبها في مدينة نابلس، لافتات كتب عليها "إنهاء خدمات 194 موظفا مجزرة خدماتية وإنسانية، وحل الأزمة المالية عبر التقليصات تساوق مع تفكيك الأونروا".



وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد العاملين العرب في (الأونروا) محمد الشلبي - في تصريح اليوم - إن الوقفة جاءت استمرارا للاحتجاج على قرار الوكالة فصل 194 موظفا في الضفة الغربية من العاملين في برنامج العمل مقابل المال والصحة النفسية، و956 موظفا في قطاع غزة ، موضحا أن بعض المفصولين يعمل في الوكالة منذ أكثر من 15 عاما.



وأضاف أن قرار الوكالة بفصل موظفين في برنامج الصحة النفسية في التجمعات البدوية، يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه تلك التجمعات كالخان الأحمر وضواحي القدس للخطر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أن الوقفة أيضا، تأتي ضد عدم وضوح موقف إدارة الوكالة حول افتتاح العام الدراسي الجديد في موعده بمدارس الوكالة، مشيرا إلى أن ذلك دفع بالعديد من الأهالي لعدم تسجيل أبنائهم في تلك المدارس، الأمر الذي سيؤدي إلى تناقص عدد الطلبة ودمج الصفوف، وما يتبع ذلك من خطورة فصل معلمين جدد.



