أنشطة مكثفة للتدريب البحري المصري الأمريكي النسر 2018

انسامد - 30 يوليو / تموز - تواصل عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (استجابة النسر 2018) والذي يستمر على مدار عدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.



وشهدت الأيام الماضية، المراحل التمهيدية للتدريب (استجابة النسر 2018) حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات شملت المحاضرات النظرية والبيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات القتالية التي تستخدمها القوات الخاصة، وتنفيذ العديد من الرمايات من أوضاع الرمي المختلفة، والتدريب على التخلص من الذخائر المتفجرة، وأعمال الغوص المشترك، وكذلك تنفيذ إدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الألغام وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش، وذلك بهدف صقل مهارات العناصر المشاركة وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات التدريبية بينها.



يأتي ذلك تزامناً مع وصول قطع بحرية تابعة لدولتي الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات التدريب البحري المشترك " تحية النسر 2018 " الذي بدأت مراحله الأولى بعقد مؤتمر افتتاحي تضمن الأنشطة المخططة وإجراءات القيادة والسيطرة لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة وتجارب المواصلات الإشارية والتدريب على طرق الدفاع ضد الأهداف الساحلية والسطحية حيث يعد التدريب المشترك "تحية النسر" واحدا من أهم التدريبات البحرية التى تسهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وتعزيز العمل على تحقيق الأمن البحري بين الدول المشاركة.



ه ب ة /أ ش أ/