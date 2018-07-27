الإمارات تدين استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر

انسامد - 27 يوليو / تموز - أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان في البحر الأحمر ما ألحق بهما أضرارا كادت أن تتسبب في كارثة بيئية في هذا الممر الملاحي العالمي، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الاماراتية.



و قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن هذا الاعتداء يعد عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية للخطر و يؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة و التجارة العالمية في البحر الأحمر.



وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها.



و أكدت أن هذا الاعتداء الجبان يثير مجددا الدور السلبي و الخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميلشيات الانقلابية وإصرارها على ممارساتها العدائية عبر تزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.



و شددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على وقوف الإمارات التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها.



