دبي الجنوب" يوقع شراكة مع اتحاد خبراء الغرف الاوروبية

انسامد - 26 يوليو / تموز - أعلن مجمع الأعمال لدى "دبي الجنوب" عن شراكة استراتيجية مع "اتحاد خبراء الغرف الاوروبية" لتأسيس معرض دائم ومركز أعمال خاص بأعضاء الاتحاد في مجمع الأعمال وذلك لتعزيز انفتاح اعضاء الاتحاد من الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة على أسواق المنطقة انطلاقا من دبي والمشاركة في معرض اكسبو 2020 دبي.



وجاء الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مؤخراً حضره شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمع الأعمال لدى «دبي الجنوب» حيث يعتبر اتحاد خبراء الغرف الاوروبية مؤسسة مرموقة تمثل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي وتعنى بتوفير الفرص لأعضائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تضم حالياً في عضويتها حوالي 600 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية.



وستعاون شركة بيت الخبرة للاستشارات اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في تأسيس تواجد له ولأعضائه في مجمع الأعمال بدبي الجنوب وستوفر له عبر شبكة علاقاتها المتشعبة في المنطقة الخبرات اللازمة لمساعدته في الاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وتنص الاتفاقية بين مجمع الأعمال واتحاد خبراء الغرف الاوروبية على توفير مركز اعمال خاص لأعضاء الاتحاد في دبي الجنوب مجهز بكافة التسهيلات اللوجيستية والتقنية لاستقطاب الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة وإقامة معرض دائم لمنتجات هذه الشركات ومساعدتها على الاستفادة من الفرص التي يتيحها معرض اكسبو 2020 دبي وحتى التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم الاتفاق على برنامج تعاون خاص على مدى أربع سنوات حتى عام 2022 مما يعكس جاذبية دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـحوالي 40% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي.



