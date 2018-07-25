إيطاليا ورومانيا ترسلان طائرات لمكافحة الحرائق في اليونان

انسامد - 25 يوليو / تموز - قال وزير النظام العام اليوناني نيكوس توسكاس، إن إيطاليا سترسل طائرتين لمكافحة الحرائق فيما ستقوم رومانيا بإرسال طائرة ثالثة للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي نشبت بالقرب من العاصمة اليونانية، والتي أودت بحياة 74 شخصًا على الأقل.



وأضاف توسكاس - وفق ما نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط عن صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم /الأربعاء/ - أنه من المتوقع أن تصل الطائرة اليوم لتعزيز جهود مكافحة الحرائق، وإذا لزم الأمر فإن اليونان ستطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي مساعدة إضافية.



وتابع " لم نر من قبل هذا القدر من العروض للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق" ، مشيدا بالتضامن الذي أظهرته البلدان الأخرى ، وقال إن تغير المناخ كان مسؤولا عن رياح عاتية أشعلت النيران، مضيفا أن اليونان لم تشهد من قبل مثل هذه الرياح القوية.



وقال مفوض المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس إن التكتل الأوروبي المكون من 28 عضوا سيتخذ خطوات لتطوير استجابته للكوارث الطبيعية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.



