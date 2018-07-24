مقتل وإصابة 180 شخصا جراء حرائق الغابات في اليونان

انسامد - 24 يوليو / تموز - لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 156 آخرون جراء حرائق الغابات المشتعلة في بعض المناطق الواقعة بالقرب من العاصمة اليونانية (أثينا).



وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلا عن قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن 11 من المصابين في حالة خطيرة، فيما تسببت هذه الحرائق في تدمير مئات المنازل، مشيرة إلى أن السلطات اليونانية طالبت المواطنين المقيمين حول العاصمة "أثينا" بمغادرة منازلهم في أسرع وقت.



وأضافت القناة أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قطع زيارته إلى البوسنة وعاد إلى بلاده لمتابعة تطورات الأوضاع، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تكافح من أجل السيطرة على الحرائق، كما تقوم الطائرات والمروحيات بإلقاء المياه لإطفاء هذه الحرائق.



وأوضحت القناة أن الجيش اليوناني قام بإرسال طائرات للمساعدة في جهود مكافحة الحرائق، كما تم نشر المزيد من السفن من أجل المساعدة في إجلاء المواطنين.. وناشدت الحكومة اليونانية المجتمع الدولي تقديم المساعدات.



وتعد هذه الحرائق الأسوأ التي تشهدها اليونان منذ أكثر من عقد من الزمان.



