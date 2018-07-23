وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الروسي عودة اللاجئين

انسامد/ومع/ 23 تموز/ يوليو/ بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال بيان للخارجية الأردنية إن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي، "موضوع عودة اللاجئين السوريين والأفكار الروسية المطروحة للبدء بتنظيم عودتهم إلى وطنهم". وأكد الصفدي ولافروف، اللذين بحثا أيضا المستجدات في سوريا، على "فاعلية التعاون الأردني- الروسي والحرص على استمرار وتيرة التنسيق القوية بين البلدين إزاء جهود حل الأزمة السورية وتطوراتها وإزاء القضايا الإقليمية الأخرى، ومتانة العلاقات الثنائية". وأضاف البيان أن الصفدي أطلع نظيره لافروف على تفاصيل عملية "دخول 422 مواطنا سوريا اليوم إلى المملكة إلى حين إعادة توطينهم في دول غربية قدمت تعهدات خطية ملزمة قانونيا بإعادة توطينهم خلال ثلاثة أشهر". ويتعلق الأمر هنا بمواطنين سوريين كانوا يعملون في الدفاع المدني بالمناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وفروا إلى الجولان المحتل إثر الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق. وأكدت الخارجية الأردنية أنها وافقت على طلب الأمم المتحدة تنظيم عملية دخول هؤلاء السوريين لأسباب إنسانية بعد أن تعهدت كل من بريطانيا وألمانيا وكندا بإعادة توطينهم خلال ثلاثة أشهر. وكان الصفدي ولافروف، بحثا في موسكو بداية الشهر الحالي تنسيق الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا وضمان سلامة المدنيين وتثبيتهم في وطنهم، إضافة إلى التعاون لإيجاد حل شامل للأزمة يوقف معاناة الشعب السوري ويعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا، بما يتيح البدء بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



