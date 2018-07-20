الرئيس الصيني يصل إلى الإمارات في زيارة تاريخية

انسامد - 20 يوليو / تموز - وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها قضايا التعاون المشترك بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية.



وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



واحتفت دولة الإمارات بوصول الرئيس الصيني بمراسم خاصة فقد رافقت طائرته منذ دخولها أجواء الدولة "12" طائرة حربية اماراتية من طرازي "اف 16" و"ميراج".



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : إن زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ التاريخية إلى دولة الإمارات، تؤسس لمرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين الدولتين على مدار عقود بركائز راسخة تقوم على المصالح المشتركة والتفاهم الكامل والاحترام المتبادل.



ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالعلاقات الاقتصادية القوية والتبادلات التجارية المزدهرة بين الدولتين، مشيرا إلى أن تجارة الإمارات مع الصين مثَّلت نحو ربع إجمالي حجم التجارة العربية الصينية خلال العام 2017 والتي بلغت ما يقارب 200 مليار درهم، فضلاً عن الحركة السياحية النشطة التي زار معها أكثر من مليون صيني دولة الإمارات خلال العام الماضي فقط. وأكد أن التعاون الاقتصادي يمتد ليشمل العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتطورة.



