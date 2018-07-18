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قصف صاروخي على مدينة نوى السورية بدرعا يسفر عن قتلى وجرحى
    انسامد - 18 يوليو / تموز - أعلنت مصادر طبية في مدينة نوى السورية التابعة لمحافظة درعا بخروج المشفى الوحيد في المدينة عن الخدمة نتيجة القصف الصاروخي والجوي المكثف لقوات النظام السوري على المدينة.

    ذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم (الأربعاء) أن حصيلة القتلى من المدنيين ارتفعت لأكثر من عشرة من بينهم نساء وأطفال تحت الأنقاض مع عجز شبه كامل لفرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف بسبب كثافة القصف.

    واستهدفت قوات النظام السوري قرى قصيبة وقرقس في ريف القنيطرة الأوسط بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.

    وتسيطر قوات النظام وعناصر إيرانية على كامل محافظة درعا، ما عدا مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد ومحيطها وبعض مناطق ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي الخاضعة للمعارضة السورية بالإضافة لحوض اليرموك الخاضع لسيطرة تنظيم داعش الارهابي.

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