السماح للمهاجرين بالنزول من على متن سفينة " ديتشوتي"

انسامد 13 يوليو/ تموز قرر رئيس الحكومة الايطالية جوزيبه كونته السماح للمهاجرين بالنزول من على متن السفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الايطالي والراسية في ميناء تراباني منذ مساء يوم امس الخميس بناء على قرار وزير الداخلية ماتيو سالفيني. قرار كونته جاء تنفيذا لتوجيه غير رسمي من قبل رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا. وزير الداخلية اعرب عن دهشته لتدخل ماتاريللا في هذا الشأن، موضحا ان رئيس الجمهورية لم يسبق له قط التدخل في شؤون وزارة الداخلية وليس عندي ما احتاج الى توضيحه. وعلى كل حال، اضاف سالفيني، اذا اراد ماتاريللا معرفة ما قمت به فانا تحت تصرفه، مشددا في ذات الوقت على ان مكافحة الهجرة غير الشرعية تعد احدى اولويات البلاد. وبعد السماح للمهاجرين بالنزول من على متن السفينة، تم استجوابهم للاشتباه في تورط بعضهم في اعمال تمرد ضد طاقم السفينة الايطالية "فون ثالاسو، التي قامت بانقاذهم في المياه الليبية لتسلمهم لاحقا الى سفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الايطالي. وتحوم الشبهات حول التمرد على طاقم السفينة على السوداني ابراهيم بشارة والغاني حميد ابراهيم. وجاء التمرد المزعوم للاخيرين بعد وصول سفينة ليبية الى منطقة الانقاذ وخشية المهاجرين من امكانية عودتهم الى ليبيا.



