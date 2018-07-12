إيطاليا.. جمال المعرفة" في معرض بمكتبة الإسكندرية يوم الاحد

انسامد - 12 يوليو / تموز - يفتتح مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، معرض "إيطاليا.. جمال المعرفة"، الذي يأتي بتعزيز وتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وبمساهمة من المجلس القومي للبحوث (CNR) بالإضافة إلى أربعة متاحف علمية إيطالية ذات أهمية دولية وهي: مؤسسة شيتا ديلا شينزا بنابولي، متحف جاليليو بفلورنسا، متحف ترينتو للعلوم، والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بميلانو.



ويعد المعرض فرصة للتعرف على النبوغ الحالي والناشئ بالأراضي الإيطالية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث يتناول العلاقة بين البحث العلمي والابتكار ونوعية الحياة؛ خاصة فيما يتعلق بنمط الحياة الإيطالية، وكذلك يندرج تحت ذلك الموضوع العام عدد من الموضوعات الفرعية وهي: البيئة، والغذاء، والصحة، الثقافة والتراث الثقافي، والفضاء.



كما يمكن من خلال المعرض اكتشاف إسهامات نظم البحث والابتكار الإيطالية في التعريف الوطني والدولي لإمكانات جديدة من الرفاهية والوعي الثقافي والعلمي والاجتماعي؛ التي تصب في مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات المجتمع.



يقام المعرض بساحة الحضارات بالمكتبة، ويستمر حتى 22 يوليو الجاري.



