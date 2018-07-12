اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغاز بشمال سيناء والسويس

انسامد - 12 يوليو / تموز - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي شمال سيناء البحرية وخليج السويس حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى بمنطقة امتياز غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس مع شركتي جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وجي إتش بي البريطانية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 6 ملايين دولار لحفر 4 آبار جديدة، والاتفاقية الثانية مع هيئة البترول بمنطقة امتياز رأس فنار بخليج السويس، والاتفاقية الثالثة مع هيئة البترول وشركة برينكو البريطانية بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية.



وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول، في بيان اليوم الأربعاء، على أهمية الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية من بحث واستكشاف وإنتاج صناعات تحويلية وصناعات القيمة المضافة.



وأشار إلى توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العاملة في مصر منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن بلغت نحو 83 اتفاقية جديدة، ساهمت بقوة في استعادة مصر لمكانتها كلاعب رئيسي في صناعة البترول والغاز الطبيعي، ويتم حالياً العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 18 اتفاقية جديدة.



ن ه ل