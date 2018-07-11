Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - من شركاء أنسامد
النمسا تعرض إرسال جنود للبلقان وشمال إفريقيا للسيطرة على الهجرة

    انسامد - 11 يوليو / تموز - عرضت النمسا إرسال جنود إلى البلقان أو شمال إفريقيا، للمساعدة في جهود السيطرة على تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

    وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان وزير الدفاع النمساوي ماريو كوناسك، ووزير الداخلية هربرت كيكل -اكدا في تصريحات للصحفيين - إنه يمكن الاستفادة من الجنود كدعم لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، أو نشرهم على طول حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية، وفق اتفاقات ثنائية بشأن مهمات المساعدة.

    يشار إلى أن المئات من جنود الجيش النمساوي يساعدون قوات الشرطة في السيطرة على حدود البلاد مع سلوفينيا والمجر وإيطاليا، بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إشتباكات بين شباب والشرطة في فرنسا بعد مقتل شخص مطلوب

    ألبوم الصور