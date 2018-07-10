مراقبة الحدود الأوروبية:المهاجرون يعبرون لاوروبا عبر اسبانيا

انسامد - 10 يوليو / تموز - حذر فابريس ليجيري، رئيس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) من أن المهاجرين يتخذون بشكل متزايد الطريق الغربي عبر البحر المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا عبر إسبانيا.



وقال ليجيري - في تصريحات لصحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية -نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط "إذا سألتني عن قلقي الأكبر فإنني أقول إنها إسبانيا".. مضيفا "أن الوكالة سجلت عبور ستة آلاف شخص بشكل غير شرعي من أفريقيا إلى المنطقة الشهر الماضي، وحوالي نصف الذين يحاولون دخول القارة من المغاربة، بينما يأتي بقيتهم من دول في غرب إفريقيا".



وتابع أنه "إذا استمرت الأرقام في التزايد مثلما حدث في الآونة الأخيرة، فإن هذا سيصبح الطريق الأهم لدخول أوروبا".



ووفقا لمعلومات صادرة عن فرونتكس، يقدم المهربون في النيجر على نحو متزايد على إحضار المهاجرين إلى أوروبا عبر المغرب بدلاً من ليبيا، وقد شدد ليجيري على أهمية إنشاء مراكز إسكان دولية في أفريقيا، حيث يتم إعادة المهاجرين عندما يتم التقاطهم من البحر بدلاً من جلبهم إلى أوروبا.

