المغرب في منتدى التعاون الصيني-العربي غدا في بكين

أنسامد - 9 يوليو/تموز/ماب/ - ينعقد غدا الثلاثاء بالعاصمة بكين الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي بمشاركة المغرب.



ويترأس الوفد المغربي الى هذا الاجتماع الوزاري الصيني- العربي، السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و يضم على الخصوص السيد عزيز مكوار سفير صاحب الجلالة ببكين ،والسيد عبد القادر الأنصاري السفير مدير الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بالوزارة.



كما يشارك في الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار "التشارك في بناء الحزام والطريق وتعزيز التنمية السلمية والعمل معا لدفع الشراكة الاستراتيجية الصينية-العربية في العصر الجديد"،وزراء الخارجية العرب ،والأمين العام لجامعة الدول العربية ، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ ،الذي من المقرر ان يلقي كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية للاجتماع.



ويعد منتدى التعاون الصيني-العربي الذي تم إنشاؤه سنة 2004، منصة رفيعة لإجراء حوار جماعي وتعاون عملي بين الجانبين.



وقد عرفت العلاقات الصينية- العربية تطورا ملحوظا في السنين الأخيرة، بحيث أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، وبلغ حجم التجارة بينها والدول العربية 191.35 مليار دولار في سنة 2017.



وشمل التعاون بين الصين والدول العربية أيضا التبادل الإنساني والثقافي، إذ أنشأت الصين 12 معهد كونفوشيوس و4 فصول دراسية كونفوشيوسية في 9 دول عربية منها المغرب.



