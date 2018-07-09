الامارات: انجاز 66 % من أعمال مشروع مستشفى العين الجديد

أنسامد - 9 يوليو/ تموز - ذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن شركة أبوظبي للخدمات العامة " مساندة " بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة " أنهت 66 % من أعمال مشروع مستشفى العين الجديد.



وأضافت الوكالة أن تكلفة المشروع تتجاوز 4.4 مليار درهم، مشيرة إلي أن المستشفي يقام على مساحة مقدارها 347 ألف متر مربع.



وقال المهندس علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي لقطاع إنشاء المباني في شركة أبوظبي للخدمات العامة " مساندة " إن تنفيذ الشركة لهذه المشاريع يأتي في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نحو توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وفقا لأرقى المواصفات العالمية في مختلف أنحاء الإمارة وضمان وصولها إلى المواطنين أينما كانوا ويعد مشروع مستشفى العين الجديد واحدا من أهمها.



وأشار إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث يأتي المشروع في إطار مساهمة الشركة في تحقيق خطة أبوظبي وأهدافها الرئيسية في مجال الرعاية الصحية.



وأضاف أنه تمت مراعاة معايير الاستدامة البيئية من حيث تخفيض معدلات استهلاك الطاقة والمياه وتحقيق الاستفادة القصوى من أشعة الشمس فضلا عن تميز المستشفى بتصميم يسهم بإلقاء الظل على النوافذ في الواجهات الخارجية مما يساهم بشكل أساسي في تقليل الضغط على أجهزة التكييف بجانب اعتماد توريد وتركيب أنظمة إنارة حديثة ذات الاستهلاك الكهربائي والانبعاث الحراري المنخفض لجميع مرافق المستشفى.



