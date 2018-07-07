انطلاق الجلسة التأسيسية للبرلمان الدولى للتسامح والسلام

أنسامد - 7 يوليو/تموز/ وام / - عقد " المجلس العالمي للتسامح و السلام " في تظاهرة عالمية ووسط حضور دولي كبير الجلسة التأسيسية للبرلمان الدولي للتسامح و السلام و ذلك بالقاعة الرئيسية للبرلمان المالطي في العاصمة فاليتا اليوم بدعوة من أنجيلو فاروجيا رئيس برلمان مالطا ومعالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام ومشاركة 54 من رؤساء وممثلي البرلمانات الاقليمية والوطنية من مختلف دول العالم.



وقد تسلمت ألبانيا رئاسة البرلمان وفق التسلسل الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء وتم تسمية تولانت بالا رئيسا للبرلمان لمدة سنة فيما شكلت خمس لجان تنفيذية للشؤون القانونية والتشريعية و العلاقات الدولية والشباب و المرأة وغرس السلام والتنمية المستدامة.



و رحب رئيس برلمان مالطا خلال إفتتاحه الجلسة بالمشاركين في " فاليتا " عاصمة أوروبا للثقافة للعام 2018 مؤكدا دعم مالطا المطلق لهذا البرلمان الدولي الذي سيسهم مساهمة أساسية في نشر نهج الاعتدال و الانفتاح في مواجهة العنصرية و التمييز والتطرف و عدم قبول الآخر.



من جانبه أكد معالي الجروان في كلمة له " أن الإنسانية تتعرض اليوم للتهديد عبر التطرف الديني و التعصب العرقي و العنف الفكري بعدما تراجعت قيم التسامح و قبول الآخر التي نصت عليها الأديان السماوية الرئيسية ما أدى إلى اضطراب السلم والأمن العالميين.



وقال إنه في مواجهة كل هذه التحديات كان لا بد من إيجاد طريقة جديدة للتعامل معها لتتبلور فكرة إنشاء هيئة عالمية جديدة تروج لثقافة التسامح وقبول الآخر.



