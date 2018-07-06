انسامد/ومع/ 6 يوليو/ تموز يعقد وزراء خارجية الدول الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الجمعة بالعاصمة النمساوية (فيينا)، اجتماعا وزاريا، الأول من نوعه منذ الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق قبل شهرين. وتحرص فيينا على إنجاح الاتفاق النووي الذي استضافته في شهر يوليو/تموز 2015 لارتباطه باسمها، والذي أطلق عليه "اتفاق فيينا التاريخي" بعد مفاوضات ماراثونية شاقة استمرت سنوات عدة، وتكللت بتوافق بين الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. ويأتي هذا الاجتماع بطلب من إيران بحضور وزراء خارجية كل من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران، وبرئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية، اليوم الخميس، عن مصادر دبلوماسية في فيينا قولها إن هذا الاجتماع سيركز على منع انهيار الاتفاق النووي وإمكانية حفظ الاتحاد الأوروبي لمصالح إيران عبر حزمة اقتصادية وضمانات مقابل ضمان مصالح الشركات الأوروبية العاملة في إيران لاسيما تلك التي أبرمت عقودا مع الجانب الإيراني بعد تخفيف العقوبات. وكان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انعقد في فيينا، في شهر مايو الماضي، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من دون مشاركة أمريكية، كما انعقد اجتماع مماثل على مستوى الخبراء في طهران..



