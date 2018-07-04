الجزائر تعتبر "مرجعا" في مجال مكافحة الارهاب

انسامد - 4 يوليو / تموز - أكد وزير الداخلية الإسباني, فرناندو غراندي مارلاسكا يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان اسبانيا تأمل في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب بما انها تشكل "مرجعا" في هذا المجال.



و تقول وكالة الانباء الجزائرية ان وزير الداخلية الإسباني, فرناندو غراندي مارلاسكا اكد بالجزائر العاصمة ان اسبانيا تأمل في الاستفادة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب بما انها تشكل "مرجعا" في هذا المجال.



و صرح الوزير الاسباني للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, ان "اسبانيا تعتبر الجزائر بلدا مرجعيا في مكافحة الارهاب و بالتالي فهي تأمل في الاستفادة من تجربتها الكبيرة".



و اكد من جهة اخرى ان "المحادثات "مكنت أولا من التطرق الى المسائل ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تشكل انشغالا متقاسما بين البلدين".



