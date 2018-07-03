الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية

انسامد - 3 يوليو / تموز - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم /الثلاثاء/، 11 مواطنا فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية.



وأوضحت مصادر محلية في بيت لحم جنوب الضفة أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت مواطنا من كل من بلدة بيت فجار وبلدة تقوع شرق بيت لحم، فضلا عن اندلاع مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.. وأشار شهود عيان إلى إصابة أحد الجنود بالحجارة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، ومواطنا واحدا من كل من دير أبو مشعل غرب رام الله، وقرية رنتيس.



ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا واحدا من المدينة، ومواطنا واحدا من كل من قرية قفين وبلدة دير الغصون قرب طولكرم.. ومن قلقليلية شمال الضفة تم اعتقال مواطن من بلدة عزون بعد العبث بمحتويات منزله والاعتداء عليه قبل اعتقاله.



وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت منزل في قرية بتير غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية لمواطن يدعي رائد أبو حارثية، وذلك بالرغم من وجود ملف ومخططات تفصيلية في حرس أملاك الغائبين.



