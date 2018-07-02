الإتحاد الإفريقي يتبنى ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن للفترة 2020-2021

انسامد - 2 يوليو - تبنت الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي ترشح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020 -2021 ، خلال اجتماع اللجنة الوزاري للترشحات الإفريقية في المنظمة الدولية، على هامش الدورة 31 لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء التونسية.



وأوضحت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها الأحد، أن هذا التأييد الأفريقي ، الذي يأتي بعد تأييد جامعة الدول العربية ، يمثل خطوة أساسية في طريق انتخاب تونس عضو غير دائم بمجلس الأمن خلال الانتخابات التي ستجرى بنيويورك في يونيو 2019.



يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يترأس ، بتكليف من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، الوفد التونسي المشارك في أعمال الدورة العادية 31 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، التي تحتضنها نواكشوط يومي 1 و 2 يوليو الجاري، تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل إفريقيا".

