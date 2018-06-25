رئيس جمهورية جزر القمر يستقبل وزير الخارجية الاماراتي

انسامد - 25 يونيو / حزيران - استقبل رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية جزر القمر.



وذكرت وكالة الانباء الاماراتية أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثروة السمكية والتنموية والطاقة.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء - بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، مؤكدا الحرص على تعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.



من جانبه رحب رئيس جمهورية جزر القمر بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكدا أهمية الزيارة في فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.



