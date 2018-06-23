تونس تقرر رفع أسعار الوقود بدءا من مساء الجمعة

انسامد - 23 يونيو / حزيران - أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية رفع اسعار بعض المواد البترولية بــ 75 مليم للتر الواحد بداية من منتصف الليلة، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء التونسية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي : البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".



وأكدت وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة أن الغاز المنزلي وبترول الإنارة لم يطرأ على أسعارها أي تعديل.



