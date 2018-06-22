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سالفيني: على السجناء الاجانب انهاء مدة العقوبة المتبقية في بلادهم بسبب كلفة الايواء الباهظة جدا

    انسامد 22 يونيو/ حزيران "نحن نعمل حاليا من اجل تمكين الالاف من السجناء الاجانب بانهاء ما تبقى من مدة العقوبة في بلدانهم...تواجدهم في السجون الايطالية يكلف خزينة الدولة اموالا طائلة. هذا ما اعلنه وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اثناء مشاركته بحملة دعم مرشح الرابطة لعمدية مدينة سبوليتو. وفي ما يتعلق بالمسالة الامنية بصورة عامة في ايطاليا، شدد وزير الداخلية على ضرورة اصلاح القانون الخاص بالدفاع المشروع عن النفس.

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