انخفاض عدد المهاجرين إلى إيطاليا ب 77 % منذ مطلع 2018

انسامد/ ومع/ 20 يونيو/ حزيران أفادت وسائل إعلام إيطالية، يوم الثلاثاء، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا انخفض بنسبة 77 في المائة منذ مطلع السنة الجارية . وأضافت الوسائل الإعلام أنه "منذ مطلع السنة و إلى حدود اليوم و صل إلى إيطاليا أكثر من 15 ألف مهاجر"، ليسجلوا بذلك تراجعا بنسبة 77 في المائة، مقارنة بأكثر من 60 ألفا في الفترة نفسها من عام 2017?، مشيرة إلى أن 14 في المائة من هؤلاء المهاجرين هم قاصرين غير مصحوبين بذويهم. كما سجلت تراجع عدد طلبات اللجوء أيضا، والتي "انخفضت في الفترة ما بين يناير و ماي 2018 بنسبة 52 في المائة ( 28 ألف طلب ) ، مقارنة بحوالي 60 ألف طلب في الفترة نفسها من 2017. وتشهد إيطاليا منذ السنوات الخمس الأخيرة تدفق عدد من اللاجئين، غير أن رفض وزير الداخلية ماثيو سالفيني استقبال مهاجرين على متن سفينة (اكواريوس ) التابعة لمنظمة غير حكومية ، أثار أزمة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي. وتم استقبال المهاجرين البالغ عددهم 630 شخصا في نهاية المطاف في إسبانيا أول أمس الاحد بعد أن أمضوا اسبوعا على متن سفينة الإنقاد (اكواريوس) في البحر الأبيض المتوسط.



