إيطاليا تدعو إلى مواصلة الجهود الأوروبية لإيجاد تسوية لأزمة الهجرة

انسامد /ومع/ 19 يونيو/حزيران/ دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ، يوم امس، إلى مواصلة الجهود الأوروبية من أجل إيجاد تسوية لأزمة الهجرة، مطالبا بروكسيل بتغيير موقفها بشأن الهجرة. وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إن تنفيذ سياسة لجوء أوروبية ناجحة رهين ب"تعزيز أمن الحدود الأوروبية ومحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر". و انتقد رئيس الوزراء الإيطالي اتفاقية 'دبلن' التي تنص على وجوب تقديم اللاجئ طلب لجوئه في أول بلد أوروبي تطأه قدماه ، معتبرا أن الاتفاقية "مجحفة بحق دول لها حدود أوروبية خارجية" مثل بلاده، اليونان او إسبانيا. وقال إن إيطاليا تريد تعديل قواعد تنظيم اللجوء في الاتحاد الأوروبي من أجل "مفهوم جديد أكثر تناغما، بحيث من تطأ قدمه إيطاليا يكون قد وطأت قدمه أوروبا".



بالمقابل، أعربت المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم عن يقينها بأن قادة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصلوا خلال قمة يرتقب عقدها في الأسبوع المقبل بشأن آلية للتعامل مع المهاجرين واللاجئين. و يعتبر الطريق البحري من ليبيا إلى إيطاليا المسلك الرئيسي لأغلب المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا