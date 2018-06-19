مسؤول اوروبي يطالب سالفيني باحترام قواعد دولة القانون

انسامد 19 يونيو/ حزيران " حتى وان كان التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ما، والتعليق على تصريحات حمقاء او تلك التي تقشعر لها الابدان، قد يبدو اغواء يصعب مقاومته، الا انني ساقاوم بكل ما اوتيت من قوة... واؤكد ان المفوضية الاوروبية ستمارس صلاحياتها حسب القواعد المتاحة لها... ثمة قواعد خاصة بالاقتصاد وبالمالية واخرى تعنى بدولة القانون....انها القواعد المشتركة التي يتعين على الجميع احترامها." هكذا اجاب الفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، على سؤال حول تصريحات وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني بخصوص الغجر الروم. وردا على سؤال ثان حول فكرة سالفيني استحداث سجلات شخصية منتظمة (بطاقة معلومات امنية) لكافة افراد الغجر الروم، رد المفوض الاوروبي المتواجد حاليا في باريس، قد اعبر عن رايي الشخصي، ولكني ساترك هذا الامر لان الاغراء قوي جدا...ينبغي احترام قرارات الحكومة الايطالية وعليه فلن اعلق على التصريحات بل سانتظر الافعال... على كل حال ،تابع موسكوفيسي، ان الرسالة التي تبعثها المفوضية الاوروبية، واضحة جدا ومفادها انها تتوفر على قواعد مشتركة خاصة بالشؤون المالية العامة ولكن ايضا بتلك المعنية بدولة القانون..ايطاليا، اختتم المفوض، تعد بلدا اساسيا في اوروبا وانا متأكد من انها ستحترم كافة قواعد المفوضية الاوروبية.



يذكر ان وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني عبر مؤخرا عن نيته القيام بتعداد (بطاقات امنية كتلك الخاصة بالمجرمين) لسكان الغجر الروم في ايطاليا، مؤكدا، رغم ردود الفعل الاوروبية الرافضة لهذه الفكرة، انه سيمضي قدما في تطبيقها. ولم تنل هذه الفكرة استحسان الحليف بالحكومة لويجي دي مايو، عن حركة خمس نجوم، الذي قال انها غير دستورية.



