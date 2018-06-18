تعاون بين الإمارات وزيمبابوي في مجالات الاستثمار والطاقة

انسامد - 18 يونيو / حزيران - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية زيمبابوي السبت - في هراري عاصمة زيمبابوي- اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومذكرة تفاهم حول تسويق وإمدادات الطاقة، وذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الاماراتية.



ووقعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الاتفاقيتين عن الجانب الاماراتي ، فيما وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للاعلام مذكرة التفاهم وذلك بحضور فخامة إيمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي.



وكانت معالي ريم الهاشمي ومعالي الدكتور سلطان الجابر قد التقيا - على هامش التوقيع - الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا ونقلا لفخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لزيمبابوي المزيد من التقدم والنماء.



وأكدا له أن دولة الإمارات تولي اهتماما متزايدا لتعزيز العلاقات مع زيمبابوي خاصة وأفريقيا عامة خاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري ما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية ويفتح آفاقا أرحب أمام توفير فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك.



