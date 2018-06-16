الأمارات:الهلال الأحمر "يسير جسرا إغاثيا عاجلا" إلى الحديدة

أنسامد - 16 يونيو/حزيران /وام/ - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي .. بدأت " الهيئة " تسيير الجسر الاغاثي العاجل إلى محافظة الحديدة و الذي يشمل تقديم مساعدات إنسانية وغذائية يتم توجيهها للمناطق المحررة في المحافظة.



وتأتي توجيهات قيادة الدولة الرشيدة بتسيير الجسر الإغاثي العاجل في إطار الاستجابة الانسانية الفورية من دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق وحرصا على توفير المساعدات الإنسانية و الغذائية العاجلة لأهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة.



وجدد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء في اليمن بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



