انتخاب تونس عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق المدنية

انسامد - 15 يونيو / حزيران - قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها إنه تم أمس الخميس إعادة تونس عضوا بلجنة الأمم المتّحدة المعنيّة بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لمدّة أربع سنوات (2019-2022).



وذكرت وكالة الانباء التونسية أن الأستاذ عياض بن عاشور حصل على 137 صوتا من مجموع 171، خلال عمليّة التّصويت التي جرت بنيويورك خلال الاجتماع السّادس والثلاثين للدول الأطراف في العهد الدّولي الخاصّ للحقوق المدنيّة والسياسية.



ويضيف البيان أن هذا النّجاح يعزّز تواجد تونس في لجان الخبراء الأممية لحقوق الإنسان على غرار لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الفرعيّة للوقاية من التعذيب ولجنة الاختفاء القسري.



تجدر الإشارة إلى أنّ تونس صادقت على العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة سنة 1969. وانضمّت بعد عام 2011 إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.



