رابطة الشمال تتقدم من جديد في الانتخابات المحلية بإيطاليا

انسامد/ومع/ 12 يونيو/ حزيران حققت رابطة الشمال (اليمين المتطرف)، تقدما جديدا في الانتخابات المحلية، التي جرت أمس الأحد، بحصولها على أزيد من 40 في المائة من الأصوات ، فيما تراجعت حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) ، وذلك وفقا لنتائج أولية. و ذكرت وسائل إعلام إيطالية ، اليوم الاثنين ، أن حركة خمس نجوم التي احتلت المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لرابع مارس بأكثر من 32 في المائة من الأصوات، تراجعت في هذا الاقتراع بالمدن الرئيسية ، إذ حصلت في مدينة بيزا على 10 في المائة من الأصوات و13 في المائة في ميسينا. و تعتبر هذه الانتخابات المحلية، التي دعي فيها أكثر من 6,7 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 760 مدينة واثنتين من دوائر روما ال15، أول اختبار للاحزاب الداعمة للحكومة الجديدة. وكان جميع رؤساء البلديات المنتهية ولايتهم في المدن الرئيسية (سيينا وبيزا وبريشا وفيشينزا) من يسار الوسط يحظون بدعم الحزب الديموقراطي، الذي منيه بهزيمة أخرى. وحظي اليمين بالدعم في كاتانيا أكبر مدينة يجري فيها الاقتراع (294 الف نسمة) ، وكذلك مدينة فيشينزا. و بلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع الجزئي 30 في المائة فقط ، لتسجل بذلك انخفاضا ملحوظا مقارنة مع الانتخابات المحلية السابقة. و يتوقع أن تجرى دورة ثانية في 24 يونيو الجاري لتحديد الفائزين الأولين في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 15 الف نسمة ، وحيث لم يحصل اي مرشح على اكثر من نصف الأصوات.



