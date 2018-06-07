الحكومة الإيطالية الجديدة تنال ثقة البرلمان

انسامد /ومع/ 7 يونيو/ حزيران نالت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوسيبي كونتى، مساء اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب بالأغلبية،لتستكمل بذلك صلاحياتها الدستورية. وفازت الحكومة بتأييد 350 نائبا في مجلس النواب، مقابل 236 نائبا حجبوا الثقة ، فيما امتنع 35 عن التصويت. وبعد أن حصل على ثقة البرلمان ، سيتولى جوسيبي كونتي ووزراء حكومته مهامهم الرسمية. و حصل كونتي، المدعوم من حزبي حركة خمس نجوم و رابطة الشمال على الثقة في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، ماسيمكنه من المضي قدما في تنفيذ برنامج حكومته الائتلافية ،و الذي يتضمن على الخصوص خفض الدين العام و فرض تخفيضات ضريبية و محاربة "الاتجار بالهجرة"، و كذا "إلزام أروبا" بإعادة توزيع المهاجرين. و في تصريح للصحافة، قال كونتي ، الذي يرتقب أن يتوجه بعد غد الجمعة إلى كندا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، إن "أول شيء بالنسبة لإيطاليا هو أن تعرف عن نفسها ثم أن تفرض احترامها". و أدت الحكومة الإيطالية الجديدة يوم الجمعة الماضية اليمين الدستورية أمام رئيس جمهورية سيرجيو ماتاريلا، إيذانا بميلاد الحكومة الخامسة والستين خلال 72 عاما منذ قيام الجمهورية الإيطالية .



