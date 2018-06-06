ضغوط فلسطينية تنجح في الغاء مباراة ودية بين اسرائيل والارجنتين كان من المقرر خوضها في القدس

انسامد/6 يونيو/ حزيران/ "اتخذوا اخيرا اجراء صائبا" هذا ما قاله النجم الكروي الارجنتيني غونزالو ايغواين Gonzalo Higuain تعليقا على قرار الاتحاد الارجنتيني الغاء المباراة التي كان من المقرر خوضها امام المنتخب الاسرائيلي استعدادا لنهائيات كاس العالم التي ستقام في روسيا.



وبهذا الصددر اصدر الاتحاد الكروي الفلسطيني بيانا شكر فيه اغواين وليونيل ميسي على الغاء المباراة. ولاقى خبر الالغاء استحسانا في غزة حيث قتل في الاحتجاجات الاخيرة ما لايقل عن 120 فلسطينيا على يد القوات الاسرائيلية. وذكرت مصادر اعلامية ان محاولات بنيامين نتانياهو اقناع الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري لاقامة المباراة التي كان من المزمع ان تجرى في القدس في يوم السبت القادم، باءت بالفشل.

