ايران مستعدة لرفع قدرات تخصيب اليورانيوم

انسامد 5 يونيو/ حزيران وجه قائد الثورة الاسلامية في ايران، اية الله علي خامنئي اوامره الى منظمة الطاقة الذرية الايرانية بالاستعداد لتخصيب اليورانيوم.



وقال خامنئي في كلمة متلفزة بمناسبة احياء الذكرى السنوية ال 29 لوفاة قائد الثورة روح الله الخميني، ان بلاده لن تقبل بالعقوبات الامريكية وبالتخلي عن انشطتها النووية، موضحا ان تلك العقوبات تروم الى اخضاع الشعب الايراني، معتبرا طلبات امريكا مجرد احلام.



واشاد خامنئي بالقوة الصاروخية لبلاده التي باتت، حسب قوله، الاولى في المنطقة، فضلا عن كونها تشكل العصب الرئيس لامن ايران.



يذكر ان الولايات المتحدة هددت طهران باقسى العقوبات حال عدم التزامها بشروطها للتوصل الى اتفاق جديد وموسع بعد الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي الايراني.

