شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية المغربية للشعب الفلسطيني

أنسامد - 2 يونيو /حزيران/ ماب - حطت بعد ظهر الجمعة 01 يونيو، بمطار ماركة العسكري، شرق العاصمة الأردنية عمان طائرة عسكرية مغربية محملة بالشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني.



وستتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نقل المساعدات الإنسانية، التي تتضمن مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، إلى الضفة الغربية.



وأشرف سفير المغرب بالأردن، السيد محمد ستري، على عملية استقبال هذه الشحنة، بحضور مدير دائرة التخطيط والبرامج والإعلام بالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، السيد محمد ناصر الكيلاني، ونائب سفير فلسطين بعمان، السيد بسام الحجاوي.



ويرتقب أن تصل يوم السبت 02 يونيو آخر دفعة من المساعدات الإنسانية على متن طائرتين مغربيتين أخريين.



