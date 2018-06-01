تونس:إحباط محاولة هجوم ارهابي على مركز حدودي بولاية القصرين

انسامد - الاول من يونيه - أفادت وزارة الداخلية التونسية أن الحرس الوطني بالمركز الحدودي بالصري التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بحيدرة من ولاية القصرين اطلق النار باتجاه عناصر لمجموعتين إرهابيتين مما أجبرهم على الانسحاب والفرار تجاه الحدود الجزائرية التونسية وتحديدا باتجاه غابة محاذية للمركز المذكور.



وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها نشرته وكالة الانباء التونسية أن المركز الحدودي الحرس الوطني بالصري التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بحيدرة من ولاية القصرين والذي يبعد حوالي 600 مترا عن الحدود التونسية الجزائرية رصد مجموعة إرهابية تتراوح بين 3 و4 عناصر تحاول الاقتراب زحفا على بعد 300 مترا من مقر المركز، ومجموعة إرهابية ثانية متكونة من نفس العدد تقوم بعملية التغطية وذلك في محاولة لإستهداف المركز المذكور.



وأضافت الداخلية أنه تم توجيه وحدات تعزيز للمركز الحدودي من طرف إقليم الحرس الوطني بالقصرين بمشاركة وحدات عسكرية والتنسيق مع السلط الأمنية الجزائرية لمحاولة ضبط عناصر المجموعتين.



وأشارت إلى أن هذا المركز الحدودي تم استهدافه سابقا في العديد من المناسبات خلال السنوات الماضية من المجموعات الإرهابية، إلا أن يقظة الحرس الوطني أحبطت مخططاتهم الإرهابية.



