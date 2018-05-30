قوات أمريكية وتركية ستدير منبج السورية

انسامد 30 مايو/ ايار/ "مدينة منبج السورية ستخضع لقوات تركية وامريكية الى حين تشكيل ادارة خاصة بها." هذا ما افاد به وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو.



واوردت وكالة الاناضول تصريحات ادلى بها اوغلو لقناة خبر التركية قال فيها انه في حال التوصل الى اتفاق بين الطرفين (التركي والامريكي) فان وحدات حماية الشعب ستنسحب من منبج حتى نهاية فصل الصيف، مما يعني ان المدينة السورية ستخضع لسيطرة القوات المشتركة الامريكية والتركية.



وفي هذا الصدد قالت هيذر ناورت، الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية ان مجموعة العمل التركية الامريكية اجتمعت في العاصمة انقرة في الاسبوع الماضي، مضيفة انه ستكون هناك مباحثات بين وزيرا الخارجية اوغلو وبومبيو تستضيفها واشنطن في الرابع من شهر يونيو/ حزيران المقبل.



