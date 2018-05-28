مبادرات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي

أنسامد - 28 مايو /آيار - ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه التاسع برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس مبادرات اقتصادية تحفيزية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثلت في مبادرات تعزيز عملية تأسيس ومزاولة الأعمال في المناطق الحرة ومنظومة التجارة الإلكترونية و"دبي بلينك" وتخفيض رسوم ممارسة الأعمال لشركات المناطق الحرة إضافة إلى عملية التقييم المتبادل لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.



ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قوله إن المناطق الحرة لعبت عبر العقود الماضية دورا فعالا في زيادة الناتج الإجمالي للإمارة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تشهد نموا سنويا عاليا رغم تقلبات المناخ الاقتصادي عالميا واليوم نرى أن المناطق الحرة في دبي تفوقت عن كونها مجرد أداة اقتصادية وأصبحت نموذجا يصعب منافسته عالميا لمحفزاتها التشريعية والاستثمارية وعبر تبنيها لمبادرات استراتيجية ترسم ملامح وتستشرف تجارة واقتصاد المستقبل لتعزز من مكانة إمارة دبي كوجهة مثلى للازدهار والنمو.



وأضاف "إن العمل المشترك والتكامل أساس النجاح والتقدم وهذا ما نلمسه اليوم بشكل إيجابي ونتفاءل به من قبل أعضاء مجلس المناطق الحرة في دبي الذي يتبنى الابتكار نهجا في طرح مبادراته والتعاون وسيلة لتحقيق أقصى النتائج لرفعة إمارة دبي وزيادة تنافسيتها وإن هذا التكامل والتفاعل تجسده صدارة المناطق الحرة بدبي على الصعيد الإقليمي والعالمي وجاذبيتها العالية لاستقطاب الاستثمارات وكبرى الشركات العالمية لتأسيس أعمالها فيها".



واطلع المجلس على تفاصيل مبادرة إقامة نظام إلكتروني موحد لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والترخيص بحيث يسهم النظام بربط جميع المناطق الحرة بمركز بيانات موحد تحت إشراف مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي ومفعل على مدار الساعة بحيث يستلم النظام الطلب ويتم التصديق عليه من قبل الجهات المعنية يشكل فوري.. وعليه شكل المجلس لجنة إدارية وتقنية دائمة لمتابعة المشروع ووضع جدول زمني لتنفيذه.



وناقش المجلس تطورات مبادرة منظومة التجارة الإلكترونية في المناطق الحرة والتي تم طرحها في أبريل الماضي على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أثناء لقائه مع عدد من المسؤولين في إمارة دبي بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني لزيادة تنافسية إمارة دبي وتعزيز مركزها الاقتصادي العالمي كوجهة مثالية للاستثمارات من خلال التجارة الإلكترونية ووضع منظومة تعزز جودة الخدمات المقدمة لتسهيل تداول التجارة الإلكترونية إضافة إلى زيادة تنافسية المناطق الحرة في الإمارة لتمكينها من تلبية وتعزيز التجارة الإلكترونية محلياً وعالمياً.



