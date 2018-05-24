ايران تهدد باستئناف الانشطة النووية في حال مماطلة اوروبا بالالتزام ببنود الاتفاقية النووية

انسامد 24 مايو/ ايار/ اعلن المرشد الايراني قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي، ان لايران الحق في استئناف انشطتها النووية في حال مماطلة اوروبا في الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين حكومة طهران والمجموعة السداسية في عام 2015. وحدد المرشد الايراني شروطه الخاصة بالاتحاد الاوروبي، لاستمرار الاتفاق النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة منه مؤخرا.



ودعا خامنئي، في كلمة متلفزة يوم امس، اوروبا لاثبات مصداقيتها في العمل بالاتفاق النووي، مطالبا اياها بانهاء صمتها امام الخروقات الامريكية للاتفاق النووي.



ونقلت الاناضول عن المرشد الايراني، انه دعا الاتحاد الاوروبي لتوفير الضمانات لبيع النفط الايراني فضلا عن ضرورة توفير البنوك الاوروبية الضمانات اللازمة للتجارة مع ايران. واعتبر خامنئي ان الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة تستهدف تغيير النظام وليس تغيير الاتفاق النووي. واتهم المرشد الايراني بريطانيا وفرنسا والمانيا بمحاباة الولايات المتحدة واتباع نهجها في القضايا الحساسة. يذكر ان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو طرح يوم الاثنين الماضي 12 شرطا لتطبيع العلاقات مع مع ايران اهمها تخلي حكومة طهران عن دعم الارهاب، ووقف برنامج تطوير الصواريخ الباليستية وانشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وكانت طهران قد اعلنت في نفس اليوم رفضها لهذه المطالب التي تعد تدخلا في الشؤون الايرانية. وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء الايطالي المنتهية ولايته باولو جينتيلوني، على هامش مشاركته في قمة الاتحاد الاوروبي التي انعقدت مؤخرا في صوفيا: إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على بلورة أدوات لحماية الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران، من العقوبات التي هددت امريكا باتخاذها بحق الحلفاء ايضا الذين يتعاملون تجاريا مع طهران.

