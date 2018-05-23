العراق.. العبادي يؤكد تطابق وجهات النظر مع الصدر بشأن تشكيل الحكومة

انسامد/ومع/ 23 مايو/ ايار/ أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الحالي، اليوم الثلاثاء، عن وجود تطابق شبه كامل في وجهات النظر مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حول تشكيل الحكومة القادمة في العراق. وقال العبادي في معرض تعليقه على التحالفات المرتقبة، خلال لقاء صحفي "التقينا بسماحة السيد مقتدى الصدر، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بشأن تشكيل الحكومة القادمة، والتي يجب أن تكون قوية ومدعومة وجامعة وعابرة للطائفية والإثنية وبعيدة عن المحاصصة". وأضاف أن التطابق في الآراء مع الصدر كان "شبه كامل"، مؤكدا أن الطرفين أكدا أن الحكومة الجديدة يجب أن "تتمكن من التصدي لجميع المسائل الأساسية للبلد وتكون مدعومة". وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة أن تتكون الحكومة العراقية الجديدة من التكنوقراط، لافتا إلى أن "الخلاف سيساهم في عرقلة تقدم العراق، والاتفاق السريع سيجعله يتقدم سريعا". ودعا العبادي الكتل السياسية إلى الالتزام بالجدول الدستوري لانعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أهمية أن تكون فترة تشكيل الحكومة الجديدة أقصر من الفترة الدستورية المحددة.

