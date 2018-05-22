القوات العراقية تقضي على 12 ارهابيا في نفق كبير بالموصل بالتعاون مع التحالف الدولي.

انسامد 22 مايو/ ايار/ عثرت القوات العراقية يوم امس الاثنين على نفق كبير في مدينة الموصل التي تقع على بعد 400 كلم شمال العاصمة بغداد، يحتوي على اسلحة ومواد ومؤن غذائية، وقضت، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي على 12 ارهابيا في داخله.



وفي بيان لمركز الاعلام الامني التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية، قال العميد يحيى رسول، الناطق باسم المركز، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية بالفرقة 20 بالجيش العراقي، بفضل معلومات استخباررية دقيقة من الوصول الى احد الانفاق الكبيرة والمهمة للعناصر الارهابية في منطقة الحسينية وسط الموصل، مضيفا ان مجموعات الاستخبارات العراقية اشتبكت مع الارهابيين داخل النفق وقتلت اثنين منهم وضبطت حزاما ناسفا ومواد ومؤن غذائية.



واوضح العميد انه بسبب طول النفق وتفرعاته وتشعباته العديدة لم يكن بالامكان تطهيره مع وجود عدد كبير من الارهابيين بداخله، الامر الذي تطلب التنسيق مع طيران التحالف لتوجيه ضربة جوية ادت الى تدمير النفق وقتل 10 من العناصر الارهابية بداخله.

