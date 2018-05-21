ميليشيات داعش تغادر مخيم اليرموك بدمشق

انسامد 21 مايو/ ايار/ غادر صباح اليوم موكب يتكون من 30 حافلة تقل ميليشيات داعش واقاربهم، الاحياء التي كانوا محاصرين فيها لمدة ثلاثة اعوام في حنوب العاصمة السورية دمشق، متجها الى البادية في وسط سوريا وبالتحديد الى المنطقة الصحراوية القريبة من تدمر حيث يقوم داعش باعادة تنظيم قواته بعيدا عن المراكز الحضرية في غرب البلاد. ووثق المرصد السوري لحقوق الانسان اخلاء مئات الجهاديين الداعشيين لمخيم اللاجئين الفلسطينيين اليرموك حيث مارسوا نشاطاتهم لمدة ثلاثة اعوام تقريبا. يذكر ان مخيم اليرموك والاحياء المحيطة به كان هدفا لعمليات عسكرية قام بها الجيش السسوري منذ شهر ابريل/ نيسان/ الماضي، سعيا منه لاحتلال كافة المناطق التي تقع خارج سيطرة القوات الموالية للنظام السوري. وكانت قوى داعش في مخيم اليرموك والاحياء القريبة منه مثل حي "الحجر الاسود"، التي تعتبر محررة حسب وسائل الاعلام الحكومية السورية، آخر من استسلم للجيش السوري بعد ان قامت ميليشيات اخرى عديدة من بينها القاعدة بالقبول باجلاء المنطقة مقابل ترحيلهم الى مناطق تقع تحت سيطرة الجيش التركي في شمال غرب البلاد.



